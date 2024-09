L’Ultimo Video e il Commovo Addio all’Architetta Celebre della TV

Cinque giorni prima della sua morte, avvenuta il 21 settembre a causa di un tumore, Paola Marella si era mostrata felice in un video su Instagram, dove condivideva la sua passione per la moda, provando outfit autunnali con un grande sorriso. Marella, architetta e nota figura televisiva, aveva 61 anni e, nonostante la sua lotta contro il tumore al seno che durava dal 2011, non aveva mai parlato pubblicamente della malattia.

Il suo ultimo post rifletteva la sua personalità positiva. In esso, Paola parlava di come l’arrivo dell’autunno l’avesse ispirata a mettere via le sciarpe colorate e a riflettere sull’andirivieni del tempo. Il contrasto tra la leggerezza del video e la notizia della sua scomparsa ha colpito amici e colleghi, che hanno iniziato a esprimere il loro cordoglio sui social media.

Le sue collaboratrici hanno risposto alla notizia con un commovente tributo, descrivendo il loro tempo insieme come un bellissimo viaggio. Hanno sottolineato che lavorare con lei non era solo un lavoro, ma una connessione profonda fatta di conversazioni, idee e sogni condivisi. Hanno ricordato la sua determinazione e la forza d’animo, sottolineando l’esempio che ha rappresentato per tutti.

Real Time, la rete con cui Paola aveva collaborato per anni, ha pubblicato un messaggio di ricordo affermando che era uno dei volti più amati del canale e promettendo di non dimenticarla mai. Anche il wedding planner Enzo Miccio ha espresso il suo dolore per la perdita di Paola, ricordandola come una donna elegante, intelligente e sempre sorridente, con molti ricordi legati a lei. Carla Gozzi, amica e collega, ha dedicato a Marella una toccante lettera, mentre Csaba Dalla Zorza ha scritto un messaggio di addio, esprimendo quanto le mancherà.

La scomparsa di Paola Marella ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi l’aveva conosciuta, sia nel suo ambito professionale che nelle sue interazioni quotidiane. La sua eredità di creatività, eleganza e forza rimarrà viva nei ricordi di chi l’ha amata e ammirata.