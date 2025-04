L’ultimo Presidente prima del Cavaliere

È morto a 91 anni Giuseppe Farina, conosciuto come Giussi, imprenditore che ha avuto un ruolo significativo nella storia del calcio italiano negli anni ’70 e ’80. È ricordato per il suo operato come presidente delle squadre di calcio Vicenza, Padova e Milan. Proveniente da una famiglia umile del Veneto, Farina si laureò in giurisprudenza e intraprese una carriera imprenditoriale di successo.

La sua carriera nel calcio decollò alla presidenza della Lanerossi Vicenza nel 1968, dove, seppur avendo solo il 2% delle azioni, portò la squadra a raggiungere risultati importanti, culminati con il secondo posto in Serie A nel 1978. Nel 1978 acquistò ufficialmente il Padova, ma la sua gestione durò solo un anno a causa di difficoltà finanziarie legate alla comproprietà di Paolo Rossi tra Vicenza e Juventus.

Nel 1982, Farina divenne presidente del Milan, una squadra reduce da una retrocessione complicata a causa di uno scandalo delle scommesse. Sotto la sua guida, il Milan tornò in Serie A, ma subì una nuova retrocessione nel 1986. In quell’anno, a un passo dal fallimento, Farina vendette il club a Silvio Berlusconi, che divenne poi il presidente più vincente della storia rossonera. Durante il suo operato, Farina influenzò in modo significativo il calcio italiano, lasciando un’eredità duratura nel settore.