Mentre per lo smartworking suona sempre più forte il segnale della ritirata e l’anno scolastico si apre con l’obiettivo di “evitare l’incubo DAD”, come se il problema di tutto fosse il digitale e non come lo abbiamo usato, era inevitabile che chiudesse i battenti Houseparty.

Forse nessuna app è legata ai primissimi giorni della pandemia come Houseparty. Penso ai giorni del lockdown più duro, delle file davanti ai supermercati con la farina esaurita perché stavamo tutti a fare dolci e pizze, della ricerca di un cane per poter giustificare una rapida passeggiata, e del tempo infinito trascorso in casa con i parenti stretti, solo loro, sempre loro, in attesa del bollettino delle 18 della Protezione Civile. Ecco in quel frangente ebbe un improvviso successo Houseparty, una app che esisteva da qualche anno e che nel 2019 era stata comperata da Epic Games, la società che ha prodotto Fortnite (e che ha portato la Apple in tribunale, vincendo qualche giorno fa). Houseparty consentiva di fare videochiamate in otto, delle piccole feste, quando ancora le piattaforme video di Google e Microsoft, e Zoom, erano considerate qualcosa da usare solo per il business, per il lavoro. Houseparty era per divertirsi. Ai tempi in famiglia avevamo preso l’abitudine di vederci tutti una volta a settimana, per farci compagnia e in qualche caso per farci coraggio. Ricordo che la frase di mio padre, “ci vediamo su Houseparty oggi?”, mi fece capire in maniera lampante che la pandemia era, involontariamente, il più grande acceleratore di competenze digitali che potessimo immaginare. Poi per fortuna la vita è andata avanti, il lockdown è finito e soprattutto Meet, Teams e Zoom sono diventate uno strumento adatto a tutte le occasioni, anche i party volendo. E Houseparty si è spenta. Fino all’annuncio della settimana scorsa: è già fuori dagli “store” e da ottobre finirà di esistere ma “stiamo lavorando per sviluppare nuovi strumenti autentici e significativi per le interazioni sociali”. Ci vuole coraggio anche per dire basta.

Non ci mancherà Houseparty, ma non ci dimenticheremo che in quei giorni, in qualche caso, ci è servita a sentirci meno soli.