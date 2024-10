L’ultimo gesto bellissimo di Liam Payne prima di morire

Negli ultimi giorni, i media hanno riportato la situazione difficile di Liam Payne, tra accuse da parte della sua ex e problemi legati all’abuso di sostanze. Tuttavia, prima di allontanarsi, il cantante ha compiuto un gesto nobile e generoso. Fonti come Page Six e TMZ hanno rivelato che, nelle settimane precedenti alla sua assenza, Liam ha fatto ingenti donazioni a bambini bisognosi tramite la piattaforma GoFundMe. Tra le sue donazioni ci sono state circa 10.000 sterline in una sola notte, 2.300 sterline per un giovane di 28 anni con un linfoma avanzato, 770 sterline per un sopravvissuto a una sparatoria scolastica, e 2.223 sterline per una bimba di quattro anni che aveva subito un ictus. Ha anche donato 3.833 sterline a una bambina di quattro anni affetta da tumore e 3.500 sterline a un ragazzo che necessitava di cure costose.

Liam aveva accennato a queste donazioni in un video su SnapChat, spiegando il motivo dei suoi gesti e augurandosi che i suoi fan potessero seguirne l’esempio. Ha dichiarato che si sente privilegiato e che, pur non avendo superpoteri, può comunque contribuire a migliorare la vita dei bambini malati. Ha sottolineato l’importanza di ogni donazione, grande o piccola, e la necessità di aiutare chi ne ha bisogno. Essendo padre, le storie di bambini malati lo colpiscono in modo particolare, e guarda a loro come se fossero suo figlio.

Payne ha spiegato di aver passato le ultime notti su GoFundMe, cercando di donare il più possibile affinché i bambini potessero ricevere le operazioni necessarie. Ha manifestato il suo disappunto per il fatto che, nel 2024, i bambini debbano affrontare costi per cure mediche che sarebbero gratuite nel suo paese d’origine. Ha affermato che non può ignorare la sofferenza di un bambino malato, poiché non può non pensare a suo figlio Bear. Liam ha concluso condividendo che le sue azioni non sono motivate dalla ricerca di riconoscimenti, ma dal desiderio di ispirare gli altri a fare la propria parte. L’obiettivo finale è garantire ai bambini malati la vita che meritano.