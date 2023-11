l’ultimo brano dei Beatles mixato con l’IA

Disponibile il documentario ispirato alla nuova canzone dei Beatles, “Now and then”: la voce di Lennon appare “chiara e limpida”.

Da oggi è possibile vedere il videoclip diretto da Peter Jackson, del nuovo singolo dei Beatles “Now and Then”, uscito invece ieri, giovedì 2 novembre. Il brano è stato registrato con la voce di John Lennon negli anni Settanta: quello che oggi è riuscita a fare l’intelligenza artificiale è stato qualcosa di straordinario.

Quella scoperta degli anni ’90

Solo 20 anni dalla sua “incisione”, quel singolo mai ascoltato e registrato da John Lennon esce a galla, quando la voce dei Beatles era già scomparsa. Fu Yoko Ono a consegnare i nastri registrati da suo marito alla band, formata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Era il 1995 quando i componenti del gruppo cercano, invano, a realizzare il progetto “The Beatles Anthology”, con tre inediti di John. Purtroppo, la registrazione di Now and The era troppo rovinata per riuscire, con le tecnologie di allora, a ricostruire quella magica voce ormai andata rovinata.

Beatles, l’uscita di “Now and Then”

Dopo quasi 30 anni, Paul McCartney e Ringo Star ci riprovano: grazie all‘intelligenza artificiale, il singolo viene ripulito perfettamente, riuscendo finalmente a compiere quel progetto tanto desiderato negli anni Novanta.

Adesso il pezzo viene rinominato come The Last Beatle Song. Si chiude il progetto della band che ha fatto la storia della musica, affiancando a Now and Then anche i due brani Free as a bird e Real love.

Il documentario dei Beatles

L’uscita del nuovo singolo è stato raccontato in documentario di 12 minuti, dal titolo “Now And Then – The Last Beatles Song”. Il breve documentario racconta la storia del quartetto inglese, in cui Oliver Murray ripercorre il lungo viaggio della band fino alla realizzazione di Now And Then.

Introducono la leggendaria storia le parole di McCartney, che dicono: “Fare buona musica in una band è tutta questione di chimica”. Poi racconta il bassista: “Eccola lì, la voce di John, chiara e limpida. È molto emozionante. E suoniamo tutti, è un’autentica registrazione dei Beatles”.

Ringo Starr, invece, dichiara: “È stata l’esperienza che più ci ha avvicinato ad averlo di nuovo nella stanza con noi, è stato davvero emozionante per tutti. È stato come se John fosse lì, capite. È fantastico”.

Intanto ricordiamo che venerdì 10 novembre verranno pubblicate in nuove edizioni le raccolte dei Beatles, 1962-1966 (‘The Red Album’) e 1967-1970 (‘The Blue Album’).

Di seguito il video del singolo “Now and Then”.