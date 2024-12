“L’ultimo anno” Annunciato il ritiro a Ballando con le Stelle: pubblico incredulo.

Il ballerino Pasquale La Rocca ha annunciato un possibile ritiro dal programma televisivo “Ballando con le stelle” durante l’ultima puntata andata in onda il 21 dicembre, suscitando emozioni e reazioni contrastanti tra i partecipanti e il pubblico. Oltre alla sua carriera, la puntata ha messo in evidenza anche le emozioni legate alle esibizioni dei concorrenti, in particolare quella di Federica Pellegrini.

Durante la puntata, La Rocca ha mostrato una grande commozione nel vedere Federica Pellegrini esibirsi, esprimendo apprezzamento per il suo percorso nel programma e sottolineando l’importanza di aver valorizzato il suo talento. La conduttrice Milly Carlucci ha notato le lacrime di La Rocca, interpretandole come un segno di un legame speciale tra lui, la danza e i concorrenti. Matteo Giunta, marito di Federica, ha partecipato attivamente alla serata, ringraziando La Rocca per l’indimenticabile esibizione della moglie e affermando di non aver mai visto Federica così bella in pista. Anche Selvaggia Lucarelli ha elogiato il gesto di Giunta, notando l’assenza di gelosia nei confronti di La Rocca, nonostante il marito abbia scherzato sulla sua piccola “invidia” per il tango.

Quando la puntata si è avviata alla conclusione e le votazioni sono state chiuse, La Rocca ha preso la parola per annunciare una decisione importante riguardante il suo futuro nel programma. Con un tono nostalgico, ha ringraziato Milly Carlucci e l’intero programma per l’opportunità di farne parte, esprimendo apprezzamento per il viaggio condiviso con le sue partner di ballo. Ha rivelato che questa potrebbe essere la sua ultima partecipazione a “Ballando con le stelle”, una notizia che ha sorpreso molti. La reazione di Milly Carlucci è stata di rammarico, mentre Selvaggia Lucarelli ha respinto con decisione l’idea del ritiro, mettendo il maestro in guardia sulle conseguenze di una tale scelta. Questo momento carico di emozione ha evidenziato il forte legame tra La Rocca e il programma, oltre all’affetto e al supporto che il pubblico ha per lui.