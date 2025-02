L’ultima sopravvissuta dell’eccidio: salvò tre bambini

È morta a 96 anni Milena Bernabò, ultima testimone sopravvissuta all’eccidio di Sant’Anna di Stazzema e medaglia d’oro al valore civile. Superstite della strage nazifascista del 1944, salì alla ribalta per aver salvato tre bambini dalla morte, sfuggendo ai soldati tedeschi nonostante fosse stata ferita. Milena, allora sedicenne, il 12 agosto 1944, si trovava a Vaccareccia e venne rinchiusa in una stalla durante un rastrellamento. Quando i militari aprirono il fuoco, si protesse dietro ai corpi della sorella e di un’amica, sfuggendo alla morte.

Malgrado le ferite, riuscì a far uscire tre piccoli: Mario di cinque anni e i dieci anni Mauro e Lina. Solo 60 anni dopo, il 12 ottobre 2004, venne riconosciuto il suo straordinario gesto eroico. Il sindaco di Sant’Anna di Stazzema, Maurizio Verona, l’ha ricordata come “un pezzo di storia”, sottolineando il coraggio delle donne che furono testimoni di quei tragici eventi. Egli ha affermato che Milena rappresenta tutte coloro che, con forza, sono riuscite a sopravvivere alla brutalità di quel giorno.

L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, avvenuto ad opera delle SS tedesche il 12 agosto 1944, portò all’uccisione di 560 persone, tra cui donne, bambini e anziani, giustificato dai tedeschi come una repressa azione antipartigiana, ma in realtà fu una rappresaglia contro civili inermi. Il ricordo di Milena Bernabò rimarrà vivo, testimone dell’impegno a onorare chi ha sacrificato la propria vita per un futuro migliore.