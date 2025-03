L’ultima chat e la spinta al suicidio.

Andrea Prospero, uno studente universitario di informatica di 19 anni a Perugia, è stato trovato morto il 29 gennaio 2023, con il suicidio avvenuto cinque giorni prima. Un 18enne della provincia di Roma è stato arrestato con l’accusa di istigazione al suicidio. Secondo le analisi tossicologiche, Prospero è deceduto a causa di un mix letale di farmaci, tra cui benzodiazepine e ossicodone.

Il giovane era scomparso cinque giorni prima e nel suo appartamento sono stati trovati numerosi dispositivi elettronici. Le chat rivelano un dialogo inquietante tra i due ragazzi: Prospero condivideva foto delle pillole e riceveva commenti incoraggianti dal 18enne, come “ammazzati e zitto”, insieme a frasi che minimizzavano il dolore associato all’assunzione di medicinali. Il 19enne aveva mostrato segnali di disagio esistenziale, menzionando il suo desiderio di suicidarsi già da settembre.

Un’analisi delle conversazioni ha mostrato che, mentre Prospero si stava avviando a compiere il gesto estremo, il 18enne è rimasto più preoccupato per il rischio di essere identificato che per la vita del suo amico. Il giudice ha evidenziato come il diciottenne abbia effettivamente potenziato il proposito suicidario di Prospero con frasi incitanti.

L’indagine ha rivelato un profondo legame virtuale tra i due, con il 18enne che, nonostante fosse incensurato e studente, ha giocato un ruolo cruciale nella tragica decisione di Prospero. Ora, il ragazzo è agli arresti domiciliari mentre le autorità stanno esaminando i dispositivi confiscati.