Luke Evans lancia brand di moda

Luke Evans, noto per il suo lavoro sullo schermo e sul palco, è anche un appassionato di moda. L’attore ha lanciato la sua marca di moda, BDXY, che significa “audace” e “sexy”. La marca è stata lanciata con il suo partner Fran Tomas e il suo stilista Christopher Brown. Evans è coinvolto in ogni fase del processo e afferma di avere un occhio per il taglio, il design e i dettagli.

La marca si concentra sulla sostenibilità, sui classici modelli con una twist contemporanea e su pezzi che vengono messi sul mercato quando sono pronti. Evans vuole che le persone si sentano bene indossando BDXY, perché non crede che i vestiti dovrebbero essere un punto di giudizio. L’attore ha anche connesso con Jack Morgan, fondatore di Chrome Horse Society tequila, che ha lanciato la sua marca come “COVID baby”. Morgan ha combinato la sua esperienza nella moda con la sua passione per gli spiriti per lanciare il suo nuovo progetto.

Entrambi sono fan delle rispettive marche e sono felici di elogiare il lavoro dell’altro. Morgan indossa regolarmente BDXY e apprezza i “tessuti morbidi” e l’attenzione al dettaglio della marca. Evans e Morgan condividono l’impegno per la sostenibilità e la qualità dei loro prodotti. I due amici hanno anche collaborato per un party di lancio della loro marca, che è stato un successo.