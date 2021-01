Dopo aver ricordato – in un’intervista rilasciata ad Attitude – il suo coming out e il bullismo subito a scuola, Luke Evans è tornato a parlare della sua vita privata sulle pagine del The Times. L’attore di Dracula Untold ha confessato di essere tornato single, la sua storia con Rafael Olarra è finita nei mesi scorsi, probabilmente tra ottobre e novembre, quando dai loro social sono sparite le foto di coppia.

Nonostante sia single, Evans non rinuncia al sogno di diventare padre: “Ci ho pensato molte volte e man mano che invecchio penso che forse dovrei andare avanti e farlo, anche se non trovo l’uomo giusto. Non voglio essere un papà anziano, o almeno questo è quello che penso adesso. Credo che ci sia molta soddisfazione nel trasmettere le proprie esperienze e nel crescere un essere umano di mentalità aperta, gentile e rispettoso che può uscire nel mondo e fare qualcosa di buono. Spero quindi di poterlo fare presto, con o senza un compagno al mio fianco“.

Fatevi avanti, Luke è tornato sul mercato!

Non solo amore e famiglia, Luke Evans ha anche rivelato che per la prima volta vestirà i panni di un personaggio gay, nella serie Nine Perfect Strangers: “È stato bello interpretare un ruolo gay dopo tutti questi anni passati a portare in scena ruoli etero. Cosa penso degli attori etero che recitano nei panni di personaggi omosessuali? Non lo so. In realtà io da gay posso dire di aver fatto di tutto, molti ruoli diversi tra loro e non stereotipati. Penso anche che le cose stiano cambiando ogni giorno. Nel nostro settore c’è un dialogo molto forte su questo tema, credo però che si tratti di avere la persona giusta per il ruolo giusto“.

Luke Evans, le foto con Rafael Olarra.

Luke Evans confirma su ruptura con Rafael Olarra 😭 #lukeevans pic.twitter.com/ozOdDsVDpP — boymeetsworldfan (@bmworldfan) January 11, 2021