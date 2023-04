Lukas Gage e Chris Appleton si sono sposati. “Matrimonio con 6 invitati”: chi è stata l’unica celebrità presente

A distanza di venti giorni dal fidanzamento ufficiale, Lukas Gage e Chris Appleton si sarebbero sposati in gran segreto a Las Vegas. Una cerimonia privata e blindatissima a cui sarebbero state invitate solo sei persone, fra cui Kim Kardashian, unica celebrità.

“Una fonte a Page Six ha confermato che Lukas Gage e Chris Appleton si sono sposati” – si legge su FanPage – “La cerimonia, stando a quanto si legge, si sarebbe tenuta alla Little White Chapel di Las Vegas nel fine settimana e sarebbe stata estremamente riservata. Il tabloid fa sapere che erano presenti solo sei persone, tra queste anche Kim Kardashian, cara amica dell’hair stylist e della coppia. Insieme si sono fatti fotografare mentre scendevano da un jet privato, le immagini riprese dalle IG story”.

EXCLUSIVE: Lukas Gage and Chris Appleton wed in front of Kim Kardashian: sources https://t.co/DnvgDLJHHI pic.twitter.com/RYWXu2ktVR — Page Six (@PageSix) April 24, 2023

E ancora:

“Lukas Gage e Chris Appleton si sono regalati ad inizio anno un viaggio in Messico, documentato con alcune foto su Instagram. L’ufficialità della loro relazione è arrivata sul red carpet di un evento a Hollywood: i due si sono presentati insieme prima di scattarsi le foto ufficiali di coppia. Al The Drew Barrymore Show l’hair stylist dei VIP parlò poi, per la prima volta, della relazione: “Sono felice, sono innamorato e molto grato di poter condividere il mio tempo con qualcuno di tanto speciale. Incontrare qualcuno con cui connettersi è così bello. Io ho 39 anni, lui 27, ma non sentiamo assolutamente la differenza, lui è così bello, dentro e fuori”.

Essendo stata una cerimonia privata non esistono foto ufficiali della coppia, ma se Lukas Gage non vi sembra un volto nuovo è perché lo avete visto nell’ultima stagione di You, fortunata serie Netflix.