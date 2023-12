Lukaku squalificato per una giornata, la decisione del giudice sportivo

Romelu Lukaku squalificato per una giornata dopo l’espulsione diretta rimediata nel match che la Roma ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina nel 15esimo turno della Serie A 2023-2024. Il centravanti giallorosso è stato cacciato per un’entrata durissima su Kouamé. Il belga, come deciso dal giudice sportivo, salterà la sfida Bologna-Roma, valida per la 16esima giornata e in programma domenica 17 dicembre alle 18. Il centravanti sarà regolarmente a disposizione per la successiva giornata di campionato, in cui andrà in scena Roma-Napoli.

La sanzione comminata a Lukaku ha contribuito a determinare il silenzio stampa attuato dalla società giallorossa dopo la gara di domenica scorsa. Nella partita con la Fiorentina, la squadra di José Mourinho ha chiuso in 9 uomini: prima di Lukaku, infatti, era stato espulso Nicola Zalewski. Anche l’esterno polacco è stato squalificato per un turno. Stessa sorte per Calabria (Milan), Ferreira (Udinese), Duda (Verona), Fazio (Salernitana), Gonzalez (Lecce) e Ruan Tressoldi (Sassuolo).