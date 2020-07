Roma e Inter pareggiano 2-2 allo stadio Olimpico nel posticipo domenicale della 34esima giornata di Serie A. Con questo pareggio la squadra di Conte sale a 72 punti, a -5 dalla Juve capolista che lunedì affronta la Lazio, mentre la formazione di Fonseca si porta a 58 punti. L’Inter dopo il vantaggio iniziale aveva subito la rimonta della Roma ma nel finale Lukaku su rigore ha regalato il pari ai nerazzurri, ora matematicamente in Champions. Fonseca per la sfida ai nerazzurri conferma l’11 che ha battuto il Verona, mentre Conte in avvio lascia in panchina Lukaku e punta sulla coppia Sanchez-Lautaro. Nelle ultime uscite ufficiali, la Roma aveva trovato tre vittorie consecutive e per pochissimo è sfuggito il poker alla squadra di Fonseca.

