Romelu Lukaku parla da leader. Lo è sempre più, in quest’Inter impegnata a costruire la propria identità: “Abbiamo buttato troppi punti. Siamo un gruppo giovane, speriamo di concludere bene la stagione”, dice il gigante belga dopo avere segnato la sua seconda doppietta al Genoa in stagione. L’espressione contratta è quella di chi non ne ha abbastanza, vuole di più: “Ora in campionato abbiamo due partite contro due belle squadre. Poi l’Europa League, che è molto importante. Non sarà facile, speriamo di vincerla”.

Con 23 gol segnati solo in campionato, l’attaccante di Anversa ha aggiornato il suo record in una sola stagione in carriera. Meglio di come fece all’Anderlecht, dove esordì sedicenne. Meglio che ai tempi dell’Everton, dove esplose definitivamente, avvicinandosi in tre anni alla media di una rete ogni due partite. E nella sera in cui l’Inter ha giocato la partita numero 3000 in Serie A da quando esiste il girone unico, si è fatto largo nella storia nerazzurra, superando Diego Milito e Amedeo Amedei nel numero di reti segnate in campionato alla prima stagione. Sopra di lui, nell’olimpo dei bomber pronti e via passati per la Pinetina, solo Stefano Nyers (a quota 26) e Ronaldo il Fenomeno (25 reti al primo anno).





Più dei numeri, a raccontare l’impressionante impatto di Lukaku sulla stagione interista sono le cartoline in movimento dei due gol al Genoa. Uno per tempo. Il primo di testa sovrastando Zapata, su cross di Biraghi. Il secondo nell’ultimo minuto di recupero, in contropiede. Un diagonale preciso, dopo uno slalom fra gli impotenti Goldaniga e Romero. Una rete alla Vieri. Ed è proprio Bobo, in una clip rimbalzata da cellulare a cellulare fra i tifosi interisti, a dargli la definitiva benedizione: “Dove sono finiti quei poverini che dicevano che Lukaku non era bravo?”. Alcuni sono in Inghilterra, commentatori della Premier League, che lo hanno criticato negli ultimi mesi a Manchester. Anche per questo Romelu sogna una finale di Europa League contro lo United, il club che lo ha messo in un angolo e poi con sollievo (per 75 milioni di euro) l’ha lasciato partire per Milano.





Guardando ancora più avanti, al prossimo campionato, per il numero 9 interista, così fortemente voluto da Conte, la missione è riuscire a segnare anche nelle partite chiave del campionato. Quest’anno non è mai riuscito ad andare in gol contro Juventus e Lazio. Avrà tempo e modo di provarci. Lo vuole lui e lo vogliono anche i suoi compagni, che da qualche mese commentano i successi personali del belga come fossero i propri. Come fanno gli juventini con Ronaldo, e i milanisti con Ibra. Come fanno i giocatori di tutte le squadre, nel calcio e fuori, stringendosi attorno al proprio leader riconosciuto. Lui, nella serata dei record, su Instagram dedica gol e vittoria al fratello Jordan, che compie 26 anni: le foto insieme da bambini e quelle recenti, con la nazionale belga. Poi l’emoticon di una goccia di sangue, simbolo del legame che non si scioglie mai.







