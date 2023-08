Lukaku alla Roma, ufficiale: contratto depositato

Ora è ufficiale l’ingaggio da parte della Roma di Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea. Il club giallorosso ha infatti depositato in Lega Serie A il contratto del trentenne belga.

L’arrivo del belga nella capitale, con accoglienza in grande all’aeroporto, ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente giallorosso che sogna in grande dopo il grande acquisto estivo. Per il centravanti arrivato dal Chelsea è concreto l’obiettivo di conquistare il titolo di capocannoniere, opzione che su Goldbet e Better paga 8 volte la posta. Lukaku che alla prima annata in casa romanista raggiunge quota 16 gol, invece, si gioca a 1,90, mentre l’opzione che lo vedrebbe rimanere sotto il tetto dei 16 centri è proposta a 1,80. Dopo la rottura di inizio estate, la partita più attesa è sicuramente quella che vedrà Big Rom fronteggiare la “sua” Inter: una rete del belga in una delle sfide tra la Roma e la sua ex squadra è quotata 1,70.