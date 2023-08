Lukaku alla Roma, è fatta: "Domani vado a firmare"

Romelu Lukaku alla Roma, è fatta. È il centravanti belga ad anticipare la fumata bianca nella trattativa tra Roma e Chelsea. “Domani vado a Roma per formare, sono nervoso”, le parole dell’attaccante a Laatste Nieuws. Roma e Chelsea, secondo le ultime news, stanno cercando ancora l’intesa complessiva per i dettagli dell’affare: il belga sbarcherà nella Capitale con la formula del prestito oneroso, salvo sorprese, e la Roma pagherà gran parte dell’ingaggio. Il club giallorosso punta a versare circa 5 milioni per poter avere a disposizione il calciatore nella stagione 2023-2024, mentre il Chelsea proverà a ottenere una cifra più alta. La Roma, inoltre, probabilmente è orientata a versare circa 8 milioni di ingaggio all’attaccante. Non è escluso che il Chelsea possa contribuire.