Luka Modric a Milano: il cuore dei tifosi rossoneri batte forte

L’arrivo di un nuovo campione ha sempre un impatto notevole sul panorama sportivo, e l’ultimo colpo di mercato del Milan non fa eccezione. Luka Modric, celebre calciatore croato, ha fatto il suo ingresso in società, attirando una folla di circa 2.000 tifosi all’esterno del Milan Store di via Dante, nel centro di Milano.

Il giocatore, che ha recentemente lasciato il Real Madrid dopo una carriera eccezionale, indosserà la maglia numero 14. Modric, considerato uno dei migliori registi della sua generazione e vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, ha espresso la sua sorpresa per l’accoglienza calorosa ricevuta dai supporter rossoneri.

Questa affluenza da parte dei tifosi sottolinea l’importanza dell’acquisto, non solo per le qualità tecniche del calciatore ma anche per il suo prestigio, avendo conquistato numerosi trofei con il club spagnolo. L’entusiasmo dei fan testimonia le grandi aspettative riposte in lui per la nuova avventura con il Milan.