Luka Doncic ritorna a Dallas

Luka Doncic tornerà a Dallas, ma sa che l’atmosfera non sarà la stessa di quella della stagione precedente. Le emozioni erano ancora vive l’aprile scorso quando Doncic fu presentato all’American Airlines Center due mesi dopo il suo inaspettato trasferimento ai Lakers. Un video retrospettivo lo fece piangere e lui rispose con 45 punti, otto rimbalzi, sei assist e quattro rubate in una vittoria sulla sua ex squadra, i Mavericks.

“Ovviamente, sarà sempre come una casa lì”, ha detto Doncic. “Come ho detto, avevo bisogno di quella partita per andare avanti un po’. Ma ovviamente, apprezzo sempre i tifosi. Erano veramente uniti. Credo che abbiamo avuto un legame speciale. Lo apprezzo tutto il tempo”.

Il trasferimento di Doncic ha scatenato la rabbia dei tifosi a Dallas e ha portato a un declino netto per i Mavs, che sono stati eliminati nel torneo di play-in e sono partiti con un record di 19-26. Ha anche portato al licenziamento del general manager Nico Harrison a novembre. Il coach Jason Kidd ha risposto a una domanda durante la sessione di pre-partita con i reporter se desidera di poter aver fermato il trasferimento, liquidando l’idea.

Il coach Kidd ha anche parlato della prospettiva di vedere il rookie Cooper Flagg giocare con Anthony Davis e Kyrie Irving. Questi tre giocatori dovevano essere la base dei Mavericks, ma gli infortuni hanno limitato il tempo di Davis in campo con Flagg e Irving non è ancora tornato dalla rottura del legamento crociato anteriore che lo ha fatto stare fuori dai campi da marzo. “Ci piacerebbe vedere questo nel ’26”, ha detto Kidd. “Non c’è garanzia… fino a quando non ci avviciniamo di più a Kai o a AD, poi potremmo iniziare a prestare un po’ più attenzione a questo. Ma al momento quei ragazzi sono fuori per un po’ di tempo… ci piacerebbe vedere quel trio a un certo punto”.

Inoltre, Flagg sarà limitato a 30 minuti per la partita di stasera, mentre il maltempo a Dallas potrebbe complicare l’effort di viaggio per la partita di domenica sera a Milwaukee.