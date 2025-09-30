Luk3: la voce emergente della musica italiana da Caserta

Luca Pasquariello, noto come Luk3, è un giovane artista protagonista di “Sorrisi in condotta”, un’iniziativa dedicata ai talenti emergenti della musica italiana. Sebbene sia timido e riservato, Luca riesce a esprimersi profondamente attraverso la musica, dichiarando di sapere già quale sarà il suo percorso di vita.

Originario di Marcianise, ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 13 anni, suonando la chitarra. La sua popolarità è cresciuta rapidamente grazie ai social media, che lo hanno sostenuto durante la sua esperienza a “Amici 24”. Dopo brani come “Parigi in motorino”, “Roma lo sa” e l’EP “Diciotto”, ha recentemente lanciato il singolo “L’ultimo ballo”, il quale esplora il dolore e il desiderio di un addio.

Luca descrive il suo attuale momento di vita come positivo e gratificante. La risposta calorosa del pubblico alle sue canzoni lo ha particolarmente sorpreso, con alcuni fan che si sono tatuati frasi dei suoi brani. Questo gesto lo emoziona profondamente.

Il legame con i compleanni è significativo per lui. Da bambino, temeva l’attenzione, ma ha sempre sognato di festeggiare i 18 anni a “Amici”. Questa esperienza ha ispirato una delle melodie del suo EP. Sebbene timido nella vita di tutti i giorni, trova nella musica una libertà espressiva che gli permette di rivelare aspetti di sé che diversamente non potrebbe.

Negli ultimi mesi, Luca ha affrontato nuove sfide e responsabilità e ha accolto positivamente il suo percorso di crescita. La sua famiglia, pur essendo distante, è sempre presente nel suo cuore e lo sostiene costantemente. Concludendo, Luca esprime la sua ambizione di esibirsi su palchi sempre più grandi, continuando a vivere la sua passione per la musica.