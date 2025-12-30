6.9 C
Luk3 e Alessia Pecchia: crisi di coppia?

Luk3 e Alessia Pecchia, conosciuti durante la passata edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici, sono al centro di un’indiscrezione che sta facendo il giro dei social network. I due si sono incontrati nel programma, dove lei è stata considerata una possibile vincitrice, mentre lui è uscito durante il Serale, diverse puntate prima della finale.

Nonostante ciò, Luk3 e Alessia sono rimasti uniti e una volta che lei è uscita dalla Casetta, la loro relazione è proseguita lontano dagli occhi indiscreti e dalle luci delle telecamere. Recentemente, il pubblico li ha rivisti insieme nello studio di Canale 5 durante una registrazione del talent show, dove Luk3 ha eseguito una performance come ospite, affiancato da ex compagni di avventura, ora ballerini professionisti, tra cui Alessia.

Entrambi preferiscono tenere la loro vita privata lontana dalle luci dei riflettori, compresi i momenti di vita quotidiana insieme. Di conseguenza, i fan si devono accontentare di qualche piccolo dettaglio che emerge sui social network. Quando sono emerse voci di una presunta crisi, il pubblico non sa cosa pensare. Amedeo Venza ha condiviso un aggiornamento su Instagram, affermando che Luk3 e Alessia si sono lasciati, ma un fan gli ha chiesto di spiegarsi meglio.

L’esperto di gossip ha commentato che vuole vedere se la coppia smentirà la notizia, poiché lui conosce come stanno le cose, ma non vuole vivere di hype. Molti fan hanno preso le difese della coppia, ritenendo che non abbiano bisogno di ottenere hype. Luk3 ha precisato che non parlerà mai apertamente della sua vita privata, se non tramite la musica. Pertanto, se avrà qualcosa da dire sulla sua relazione con Alessia, lo farà solo tramite le sue canzoni.

Recentemente, Luk3 ha messo un like all’ultimo post di Alessia su Instagram, condiviso in queste ore, un chiaro segno che tra loro i rapporti sono buoni e che la relazione sarebbe ancora in piedi.

