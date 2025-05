Luk3 e Alessia: amore tra sei anni di differenza d’età

La relazione tra Luk3 e Alessia Pecchia, nata all’interno della scuola di Amici, continua a prosperare, nonostante i sei anni di differenza: lui è del 2007 e lei del 2001. Questa discrepanza, accentuata dall’aspetto più giovanile di Luk3 e dalla personalità materna di Alessia, ha suscitato interesse tra il pubblico.

In un’intervista a Webboh, Luk3 ha dichiarato che la differenza d’età non rappresenta un problema per lui, evidenziando come si siano innamorati nonostante le loro età. Ha anche sottolineato il loro sostegno reciproco nelle rispettive carriere. Inoltre, parlando del futuro, ha affermato di non essere spaventato, preferendo mantenere privati i momenti significativi e goderseli senza l’interferenza di social media.

Anche Alessia ha condiviso le sue impressioni sulla differenza d’età in un’apparizione a Verissimo. Ha ricordato il suo primo incontro con Luk3 durante le audizioni, esprimendo inizialmente preoccupazioni sulla possibilità che la loro relazione funzionasse, ma è stata poi felice di ritrovarsi con lui in casetta.

La coppia continua a farsi strada nel mondo della musica, sostenendo il proprio amore e affrontando le sfide della differenza d’età con serenità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it