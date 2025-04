Luk3 a Verissimo parla di Alessia: come stanno le cose tra di loro

Questo pomeriggio, Luk3 è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato della sua esperienza ad Amici. Nonostante fosse uno dei concorrenti più amati, ha dovuto lasciare il programma alla terza puntata. Luk3 ha descritto il suo tempo ad Amici come un sogno che lo ha formato profondamente, sottolineando di essere uscito dalla scuola diverso rispetto a come vi era entrato. Ha trascorso sette mesi nel talent show e ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno lì, ritenendo di aver già vinto.

Parlando di sentimenti, Luk3 ha rivelato di essere innamorato per la prima volta di una ragazza di nome Alessia. Ha ammesso di avere difficoltà a esprimere i suoi sentimenti, motivo per cui si affida alla musica. Ha descritto Alessia come una persona autentica e importante per lui, esprimendo il desiderio di non perderla. Ha condiviso che entrambi si mancano molto e rimarca la sua voglia di vederla vincere.

Luk3 ha concluso dichiarando di essere fiducioso riguardo al futuro della loro relazione, assicurando che si supporteranno a vicenda: Alessia parteciperà ai suoi concerti e lui sarà presente alle sue competizioni. Si aspetta quindi un’estate insieme ricca di momenti speciali.