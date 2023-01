Luisella Costamagna vs Francesca Fagnani, scatta il botta e risposta

Non solo Sanremo, Francesca Fagnani nella sua intervista rilasciata a Il Messaggero ha parlato anche di Ballando con le Stelle e Luisella Costamagna. La conduttrice di Belve ha rivelato che non parteciperebbe allo show di Milly Carlucci perché essendo una giornalista, il ballo in tv ‘toglierebbe’ forza al suo lavoro. La Fagnani però ha spiegato che Luisella ha fatto bene a partecipare perché è un altro tipo di giornalista, non fa inchiesta, ma conduce in studio.

“Se farei mai Ballando con le stelle? No, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare. Se Luisella Costamagna ha sbagliato ad andare come concorrente? No. Lei non faceva inchieste, conduceva in studio”.

Luisella Costamagna indispettita su Twitter: “Cara le inchieste le ho fatte eccome”.

Dal suo profilo Twitter è intervenuta la Costamagna: “Cara ⁦Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio È giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo ⁦Ballando con le Stelle a indebolirla, per la precisione“.

La Fagnani ha dato una risposta inattaccabile: “Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche“.

Luisella ha risposto ringraziando la collega, ma in maniera un po’ pungente: “Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l’intervista“.

Sotto al botta e risposta delle due giornaliste è intervenuto anche in conduttore radiofonico Lorenzo Amatulli: “Da pure lezioni di come si risponde bene alle interviste. Io da spettatore invece e da persona comune, allora, le avrei consigliato un altro atteggiamento nelle varie trasmissioni dove è andata ospite a fare le inchieste se idonea oppure no a vincere Ballando. Quindi, Luisella Costamagna anche meno. Ma molto meno“.

A questo punto Luisella a Belve, grazie.