Luisella Costamagna sbotta e difende la sua vittoria: stoccate a Selvaggia e altri concorrenti

Mai come quest’anno la finale di Ballando con le Stelle ha generato polemiche. Anche il sistema delle votazioni è stato duramente criticato e molti hanno scritto che la vittoria di Luisella Costamagna è sembrata quasi una vendetta contro Selvaggia Lucarelli. Anche di questo ha parlato la giornalista in uno sfogo social di oggi.

“Ho partecipato a “Ballando con le stelle” per ballare. Perché è un bel gioco. L’ultima cosa che mi interessava era fare polemica. Ora mi guardo attorno e scopro che per qualcuno (non per tutti per fortuna, ma è una minoranza rumorosa) non si tratta di un gioco ma di una guerra, il ballo non conta e l’essenziale è proprio la polemica. D’accordo, siamo il Paese del processo del lunedì e dell’appello del martedì e via così per ogni santo giorno della settimana.

E tutti sappiamo per esperienza d’infanzia che, quando finalmente hai un bel giocattolo, arriva sempre qualcuno che te lo vuole rompere. Le critiche e il dissenso sono legittimi, per carità. A differenza di altri, non ho mai cancellato dai miei profili social nessun commento, nemmeno i più turpi. (A margine: ho pazienza grande ma non infinita, quindi le prossime ingiurie gravi comincio a girarle direttamente al mio avvocato, promesso)”.