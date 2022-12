Luisella Costamagna: “Ecco cosa ho deciso di fare con Selvaggia”

Nelle ultime settimane Selvaggia Lucarelli ha commentato in più occasioni il ripescaggio di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle e la successiva vittoria. La giornalista ha risposto alle critiche attraverso un lungo post pubblicato sui suoi profili social. Nessun commento significativo invece a La Vita in Diretta e a Oggi è Un Altro Giorno, in queste sue ospitate Luisella ha preferito non replicare alle accuse della Lucarelli. E a quanto pare questo atteggiamento è una sorta di strategia che la Costamagna ha deciso di adottare con Selvaggia.

Mi sembra chiaro, a questo punto, che Selvaggia stia provando a smascherare il fatto che i giurati abbiano cambiato strategia – vedi il caso di Alessandro Egger – per allearsi e favorire una concorrente in particolare, che sarebbe Luisella Costamagna. #BallandoConLeStelle — Mario Manca (@MarioManca) December 23, 2022

Luisella Costamagna su Selvaggia Lucarelli: “Lei mi ha dato zero e io le do zero commenti”.

In una nuova intervista rilasciata a Tv Blog Luisella Costamagna ha spiegato come mai non vuole più commentare le dichiarazioni di Selvaggia: “Non mi interessa il rapporto con Selvaggia Lucarelli. Io ho fatto Ballando per me stessa. La giuria era un corpo a sé, i cui giudizi ho sempre accettato perché erano assolutamente legittimi. Il risultato e il percorso sono stati riconosciuti da 4/5 della giuria, non capisco perché dovrei parlare del 1/5. Accetto i giudizi, ma si deve accettare che io non li commenti: lei mi ha dato zero, io le riservo zero commenti“.

Luisella ha anche parlato di un suo possibile ritorno in Rai con un nuovo programma: “Ci sono tante ipotesi e possibilità, ma non ho ancora niente da dire. Dopo l’esperienza di Ballando c’è una forte attenzione. Com è finita con Agorà? Per me è stata un’esperienza positiva sotto alcuni aspetti, negativa per altri. Ci sta che non facessi una terza stagione, continuo però a pensare che sia stato ingeneroso da parte della Rai non offrirmi un’alternativa“.

Selvaggia che sta facendo crollare il castello di carte creato ad ok per far vincere Luisella..! ✈️💎 @stanzaselvaggia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/UtXB1ju2bo — Elisa Ceneri (@ely_syna) December 23, 2022

