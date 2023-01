Luisella Costamagna e Selvaggia: interviene Milly Carlucci su polemiche, regolamento e giuria

Mai come quest’anno Ballando con le Stelle è stato accompagnato da polemiche, interne ed esterne al programma. L’ultima è quella di Selvaggia Lucarelli, che ha contestato la vittoria di Luisella Costamagna ed ha espresso delle perplessità sulle reazioni del pubblico in studio. In merito alle posizioni di Selvaggia è intervenuta Milly Carlucci, che ha detto la sua in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv.

“Il fatto che nascano discussioni all’interno della giuria dimostra soltanto quanto tutti e cinque i giurati siano liberi di esprimere il loro pensiero senza filtri. Avete notato che non hanno l’auricolare come in tanti altri talent? Nessuno può pilotarli. Li abbiamo voluti tutti e cinque per la loro forte personalità e perché dicano sempre quello che realmente pensano. Selvaggia ha contestato la giustizia del sistema di ripescaggio, che ha consentito a Luisella Costamagna di tornare in pista e addirittura di vincere la finale. Ecco, è la sua opinione e la rispetto. Quello è il suo pensiero e va bene così. Rispetto tutti i giurati e le loro opinioni. Cosa penso della vittoria finale? Luisella Costamagna stata molto brava. Dopo il ripescaggio, ha avuto solo due settimane per allenarsi e ripetere tutti i balli, che ha poi eseguito nella puntata finale. E il sistema del ripescaggio è nel regolamento fin dalla prima edizione. Da parte mia sono molto soddisfatta di come è andata questa edizione, polemiche comprese. Mi dispiace solo per Gabriel Garko, così pieno di talento”.

Luisella Costamagna, il nuovo attacco di Selvaggia.

“Ma lei e Mariotto stanno ancora in tv a parlare di me? Ma perché devono ridicolizzarsi in questa maniera? E poi dicono che io monopolizzo il dibattito. Fuori da Ballando sono stata ospite solo una volta da Alberto Matano. Loro fanno il giro delle sette chiese. Inoltre penso che sarebbe bene non parlare più di questa vittoria perché potremmo aprire molti file. Mi stupisce che loro ritengano ancora conveniente parlarne”.