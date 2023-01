Luisella Costamagna e Mariotto, arriva l’affondo di Selvaggia: “Si ridicolizzano”

Lo scorso due gennaio Guillermo Mariotto e Luisella Costamagna sono stati ospiti di Serena Bortone a Oggi è un Altro Giorno. I due hanno parlato di quanto le reazioni del pubblico di Ballando con le Stelle siano genuine. Degli utenti su Twitter però hanno pubblicato alcuni video in cui si vede uno scalda pubblico che sembra suggerire fin troppo bene cosa fare agli spettatori.

Le clip dello scalda pubblico sono state girate a Selvaggia, insieme ad un frammento dell’ospitata di Luisella dalla Bortone, in cui la Costamagna dice: “La Lucarelli credo monopolizzi un po’ troppo i dibattiti. Mi sembra ci sia un’ossessione per la Lucarelli francamente. Il pubblico è presente ed è come un giurato ed è vero e reale nei suoi buu e nei suoi applausi“. Ovviamente la reazione di Selvaggia non si è fatta attendere.

Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto, i commenti di Selvaggia Lucarelli: “Perché si ridicolizzano così?”

“Madonna, ma per stare lì ancora a parlare di me il 2 gennaio state passando feste eccitantissime! Comunque ringrazio i miei follower, ormai fate tutto voi. Non mi devo scomodare a cercare i video dello scalda pubblico girati dallo stesso pubblico basito. Mi chiedo solo perché questa gente debba ridicolizzarsi così. E riguardo a ‘Selvaggia Lucarelli che monopolizza il dibattito’, beh detto da chi il 2 gennaio è in tv a parlare di me è divertente. Soprattutto perché io ci ho tenuto così tanto a monopolizzare il dibattito che fuori da Ballando ho fatto un’unica ospitata tv da Matano e Lorenzo una dalla Bortone. Questo in tre mesi e mezzo. Mentre gli altri si facevano e si fanno il giro delle sette chiese. E adesso balliamoci su con la trascinante e brava vincitrice di Ballando con le Stelle senza il suo ballerino. Ragazzi io credo che sarebbe bene non parlare più di questa vittoria perché potremmo aprire 292728 file e francamente sono stupita che qualcuno ritenga ancora conveniente parlarne. Contenti loro…”