Luisa Ranieri svela il suo stile nel Calendario Pirelli

Luisa Ranieri è una delle protagoniste del Calendario Pirelli 2026, realizzato dal fotografo norvegese Sølve Sundsbø. Il tema di quest’anno è “Element”, un omaggio alla forza degli elementi e all’empowerment femminile, e l’attrice ha rappresentato il vento.

Nelle immagini, Luisa appare avvolta in un leggero telo bianco, messo in movimento dalla brezza, un look che rispecchia la sua personalità. Il suo stile è mutevole come il vento, mantenendo sempre un’eleganza raffinata e un tocco di femminilità tipicamente italiana.

All’attivo ha oltre 30 film, tra cui la pellicola nominata agli Oscar “È stata la mano di Dio”. Per le sue apparizioni ufficiali e sul red carpet, Luisa preferisce linee pulite e silhouette classiche, alternando abiti neri e bianchi con accenti di marrone, blu e rosso. Spesso indossa abiti fluidi, monospalla o a colonna, ma non disdegna look più androgini con giacca e pantaloni.

Durante la presentazione del Calendario Pirelli a Praga, ha scelto un lungo abito nero di Giorgio Armani, con un corpetto “a ventaglio” e una profonda scollatura. Uno stile simile a quello adottato per la Festa del Cinema di Roma, sempre firmato Armani. Per gli Oscar, ha indossato un abito rosso di Donatella Versace, mentre per un evento a Roma ha optato per un completo di The Attico, caratterizzato da un giacca monopetto e una gonna a sirena con paillettes.

Luisa non dimentica nemmeno le scelte più classiche, indossando tailleur Max Mara e abiti con il tocco boho-chic di Etro. Affida la sua immagine anche a designer come N°21 e Stella McCartney, che esaltano la sua femminilità con trasparenze e linee moderne.