Luisa Ranieri in Nuovo Olimpo grazie a Mina: “Mi ha scelto lei”

Mina non ha firmato solo la colonna sonora di Nuovo Olimpo, ma ha anche messo le mani in pasta durante la formazione del cast. È stata lei, infatti, a scegliere Luisa Ranieri per il ruolo di Titti.

“Anche se Ferzan non aveva pensato a me. Mina gli ha detto “perché non usi quella ragazza, la Ranieri, che mi piace tanto?”. Lui ci ha ragionato e mi ha chiamata. È una grande chance. L’idea di truccarmi da Mina è venuta a lui, è un omaggio. Essere suggerita da Mina è come vincere un Oscar, è la nostra più grande interprete. Ha rivoluzionato l’immagine femminile. Dettava la moda, il trucco, i vestiti, ogni volta regalava un’immagine nuova e sconvolgente. L’abbiamo scelta com’era negli anni Settanta. Io sono cresciuta con la sua musica, mia madre cantava sempre Mina, e io ascolto i vecchi e nuovi brani, in auto con le mie figlie”.

l’amore di ozpetek per mina si vede anche da qui: luisa ranieri totalmente cosplay pic.twitter.com/PR6sSGfXmi — Giova (@ilb4ttista) September 22, 2023

Sempre fra le pagine di Repubblica, Luisa Ranieri ha aggiunto:

“Mi reputano una ragazza saggia, in realtà sono solo nata vecchia. Sempre stata il porto sicuro dove andare, ho fatto pochi colpi di testa. Ero troppo una brava ragazza. Quando ho iniziato a fare cinema quelle con la mia fisicità facevano la televisione. Avevo paura che, mostrandola, diventasse uno strumento contro di me. Maturità, esperienza, successo ti danno la sicurezza di dire: vado bene perché sono così”.

Luisa Ranieri in questo film è stata eccezionale.

Alvise Rigo gay in Nuovo Olimpo col personaggio di Antonio https://t.co/pcC4ne93Rv #NuovoOlimpo — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 2, 2023

