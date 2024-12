Luisa Ranieri e Zingaretti: il segreto di un amore che dura

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, coppia dal 2005 e sposati dal 2012, condividono una storia d’amore intensa e riservata, caratterizzata da due figlie: Emma e Bianca. Luisa, intervistata, ha affermato che la loro fortuna è non vivere la quotidianità, che spesso può minare le relazioni. Entrambi attori, Ranieri e Zingaretti si sono conosciuti sul set della miniserie “Cefalonia”, dove è iniziata la loro storia d’amore. Nonostante il clamore del gossip, Luisa inizialmente negò la relazione per rispetto dell’ex compagna di Luca e per proteggere la loro privacy.

La loro unione è stata ufficializzata nel 2012 con un matrimonio civile in Sicilia, e nel corso degli anni la coppia ha cercato di mantenere un basso profilo, condividendo occasionalmente momenti di vita quotidiana sui social ma evitando di parlare eccessivamente della loro vita privata. Luisa ha descritto il loro approccio alla vita di coppia come unico, sottolineando l’importanza di trascorrere momenti significativi insieme, senza farsi sopraffare dalla routine quotidiana.

Rispondendo a domande sulle difficoltà nelle coppie del mondo dello spettacolo, Ranieri ha esposto il suo segreto: “Non viviamo la quotidianità che può ammazzare i rapporti. È la nostra fortuna”. Ha inoltre affermato di sentirsi molto fortunata nella sua relazione e non riesce a immaginarsi con un’altra persona, avendo una profonda fiducia in Luca. La relazione è descritta come forte, senza segni di crisi o tensioni, e Luisa ha confermato di non aver mai tradito il marito, ribadendo l’importanza della trasparenza e della fiducia nel loro legame.

La coppia si distingue per la sua riservatezza, ma ha trovato un equilibrio tra la carriera e la vita familiare, concentrandosi su momenti di qualità in famiglia. Ora, Luisa è in promozione del suo nuovo film “Diamanti”, diretto da Ferzan Ozpetek, che uscirà nelle sale il 19 dicembre. La loro storia d’amore continua a essere un esempio di stabilità in un panorama spesso tumultuoso come quello dello spettacolo.