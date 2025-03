Luisa Ranieri Difende Chiara Ferragni: La Risposta a Fedez

Luisa Ranieri ha rilasciato un’intervista a Repubblica, dove riflette sulla sua carriera e il forte legame con il marito Luca Zingaretti. L’attrice, che ha lavorato con registi celebri come Antonioni e Sorrentino, ha anche commentato eventi di attualità, esprimendo una critica nei confronti della premier Giorgia Meloni per il suo desiderio di farsi chiamare “il presidente”. Secondo Ranieri, Meloni potrebbe essere influenzata da un retaggio culturale che nega l’accettazione del femminile.

In merito al concetto di bellezza, l’attrice ha dichiarato di essere consapevole del suo fascino, sottolineando che il suo valore risiede nell’indipendenza economica piuttosto che nell’aspetto fisico. Ha menzionato Melania Trump come esempio di chi, pur avendo un marito benestante, non possiede la libertà autentica. Inoltre, ha lanciato una critica verso Fedez, sostenendo che l’Italia è un Paese maschilista, dove a lui è stato perdonato di più rispetto agli errori di Chiara Ferragni, che ritiene non meritasse di essere trattata come un’assassina.

Infine, Ranieri ha espresso parole dolci per Zingaretti, affermando che non lo ha mai tradito, poiché entrambi si completano e si trovano bene insieme. Ha anche commentato un collega, Luca Marinelli, riguardo al suo ruolo come Mussolini, dicendo di comprendere le sue difficoltà, ma che personalmente non avrebbe accettato di ricoprire un ruolo che contrasta con le sue convinzioni.