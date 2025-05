Luisa Ranieri: Amore, Famiglia e Confessioni sul Sesso

Luisa Ranieri, attrice classe 1973, si è affermata come una delle figure più ammirate del panorama cinematografico italiano. La recitazione è entrata nella sua vita grazie a un corso di teatro consigliatole da un amico, che le ha permesso di superare la timidezza.

Dal punto di vista sentimentale, Luisa è legata all’attore Luca Zingaretti, noto per il suo ruolo nel “Commissario Montalbano”. I due si sono incontrati sul set di “Cefalonia” nel 2005 e, dopo una lunga corte, hanno iniziato una relazione. Hanno due figlie: Emma, nata nel 2011, e Bianca, nata nel 2015. La coppia si è sposata nel 2012.

Durante un’apparizione a “Verissimo”, Zingaretti ha espresso la sua gioia di vivere con donne, menzionando la sua infanzia trascorsa con figure femminili importanti e il desiderio di avere un figlio maschio, pur adorando le sue due figlie.

Luisa ha anche parlato di relazioni in un’intervista, esprimendo la sua opinione sulla mancanza di sesso in molte coppie moderne. Ha sottolineato che un rapporto richiede impegno e cura costante, e che il legame con Zingaretti non ha mai conosciuto crisi nel tempo.

La storia di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti non è solo di successo professionale ma anche di un amore duraturo e di una famiglia felice.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it