Luisa Monti e Salvio Calabretta erano tornati a Uomini e Donne per annunciare il loro matrimonio. I due si erano conosciuti nel dating show mariano ed erano usciti insieme dopo una lunga conoscenza. L’ex dama però ha fatto sapere di aver dovuto rimandare le nozze a causa della sua malattia.

La Monti in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha raccontato di avere un tumore. In seguito ad una mammografia Luisa ha scoperto di avere un tumore al seno, che per fortuna è al primo stadio e per il quale verrà presto operata.

La compagna di Salvio ha ammesso di avere paura, ma ha anche aggiunto che non intende arrendersi. L’ex volto di Uomini e Donne ha detto che ce la metterà tutta per sconfiggere questo “mostro”.

“Come ho trovato il coraggio di non mollare e andare sempre avanti? Semplice, ho trovato la consapevolezza che non può finire così. Perché ho soltanto quarantanove anni e poi ho molte cose ancora da vivere e realizzare. Dico con chiarezza che non voglio nel modo più assoluto dare la mia vita in pasto a questo brutto mostro. Però non voglio mentire e la paura c’è eccome. Ma come ho detto metterò tutta la mia forza per uscirne al più presto”.

Luisa Monti e Salvio Calabretta, i video a Uomini e Donne.

Luisa lascia lo studio dopo le parole di Salvio! Siete d’accordo con la sua scelta? #UominieDonne pic.twitter.com/BveMcly5rU — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 22, 2019

Bentornati Luisa e Salvio 🤩 Vi ricordate del loro percorso a #UominieDonne? pic.twitter.com/JdUlliY3CI — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2021

Una promessa è una promessa: ORA a #UominieDonne la proposta di matrimonio di Salvio a Luisa! pic.twitter.com/HG554bf74q — Witty TV (@WittyTV) April 13, 2021

Le belle parole per il compagno.

“Salvio è un uomo che mi dà tante attenzioni. – ha raccontato a Monto tv – Stare con lui non è come stare sulla Terra, è come stare sulla Luna. Con lui le cose vanno benissimo, stiamo da Dio insieme”.