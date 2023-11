Luis Sal sui rapporti con Fedez: “Nessun accordo, ma una causa”

Sul nuovo numero di Chi è apparsa la notizia di un presunto accordo di riservatezza stipulato tra Fedez e Luis Sal in merito al caso di Muschio Selvaggio: “Fedez cambia la tendenza nella scelta degli ospiti di Muschio Selvaggio. Nell’ultima puntata c’è stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Poi Beppe Grillo, il vivace sindaco di Terni Stefano Bandecchi e il rettore dell’Università per stranieri di Siena Tomaso Montanari. Intanto pare che si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti la causa con Luis Sal, che fino a maggio conduceva il podcast con lui“.

Luis Sal dal profilo Insatgram di Muschio Selvaggio ha smentito la notizia: “Ciao muschietti selvaggi, Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo“.

“Siamo persone adulte: quando si ha una società non si può andare via sbattendo la porta. Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo continui a guadagnare soldi con le visualizzazioni senza fare nulla.

Se questo senso di oppressione nei miei confronti era così latente da tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi successivamente 600 mila euro per una società che non vale neanche la metà? Vietandomi di dare spiegazioni e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarsi ad altri progetti? Gli impegni si onorano soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie a questo lavoro”.