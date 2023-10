Luis Sal, spunta sui social un messaggio del creator dopo la notizia del malore di Fedez

Un messaggio social del creator non è passato inosservato: di cosa si tratta

Nel corso delle ultime ore il nome di Luis Sal sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Non è passato inosservato un messaggio social scritto dall’ex amico di Fedez dopo la notizia del malore che ha colpito il cantante. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo mesi di silenzio, Luis Sal è tornato sui social con un messaggio che sta facendo molto chiacchierare. Come già anticipato, il creator ed ex socio di Fedez ha scritto sui suoi profili social alcune parole che hanno attirato l’attenzione dei più attenti.

Luis Sal, la frase social insospettisce: messaggio rivolto a Fedez?

Luis Sal non appare sui social da moltissimo tempo. La sua ultima apparizione risale all’8 giugno 2023, quando era intervenuto per dire la sua verità riguardo la lite con Fedez. Da quel momento in poi, Luis ha fatto perdere completamente ogni traccia di sé. Nei giorni scorsi, però, l’ex socio di Fedez è tornato sulla piattaforma X con un messaggio che ha attirato l’attenzione di tutti.

Nel dettaglio, tutti non hanno potuto fare a meno di notare che Luis Sal è apparso sui social dopo la notizia del malore che ha colpito Fedez. Queste sono state le parole che il creator ha condiviso sul social X:

Per un impotente “creampie” è un passato remoto.

Sono molti coloro che hanno visto nella frase condivisa sui social da Luis Sal un riferimento a Fedez. Al momento, sono molti coloro che si stanno chiedendo quale sia davvero il significato delle parole che Luis Sal ha condiviso sui social. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.