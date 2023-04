Luis Sal e le pagelle ai croissant nei disordini di Parigi – Video

Le pagelle dei croissant in mezzo alle proteste per la riforma delle pensioni a Parigi. L’ultimo video dello youtuber Luis Sal, partner di Fedez nel podcast Mucchio Selvaggio, è un successo internazionale. La clip pubblicata nella giornata di Pasqua colleziona centinaia di migliaia di visualizzazioni, con una valanga di commenti. Luis Sal, in un filmato surreale, in inglese descrive i croissant acquistati nelle più note boulangerie della capitale francese. Da vero esperto, descrive consistenza e forma dei dolci, offrendo informazioni sui locali visitati. La degustazione si svolge tra bombe carta, interventi della polizia, vetrine rotte. Il video piace in particolare ai francesi: “Sei un genio”.