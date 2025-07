Luis Diaz lascia il Liverpool: è ufficiale, va al Bayern

L’imminente trasferimento di Luis Diaz dal Liverpool al Bayern Monaco sta per concretizzarsi. L’attaccante colombiano, secondo quanto riportato da Sky Germania, ha ricevuto il via libera dalla sua attuale squadra per abbandonare il tour asiatico e tornare in Europa.

Il sei e sette settembre, Diaz sarà in viaggio verso il continente, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Bayern Monaco. L’accordo tra i due club prevede un trasferimento per una somma complessiva di 75 milioni di euro, fornendo al Liverpool fondi freschi che potrebbero essere reinvestiti nel mercato, con particolare interesse per Alexander Isak del Newcastle.

Malgrado le trattative siano in fase avanzata, rimangono da chiarire alcuni dettagli minori. Una volta completata la firma, il nuovo contratto di Diaz con il Bayern sarà valido fino al 2029. Recentemente, il colombiano era stato escluso dalle gare a causa di una situazione di incertezza; il tecnico del Liverpool, Arne Slot, aveva dichiarato di notare attivamente il suo allenamento, ma aveva anche affermato che per ora non era prevista la sua partecipazione ai match.