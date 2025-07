Luis Díaz, Bayern Monaco pronto a un nuovo assalto

L’attenzione dei top club europei si concentra su Luis Díaz, attaccante colombiano di 28 anni. Dopo un interesse iniziale da parte del Barcellona, ora anche il Bayern Monaco ha manifestato interesse per il calciatore del Liverpool, a seguito del fallimento nell’acquisizione di Nico Williams.

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, in particolare dalla Bild, il Bayern ha già presentato un’offerta per Díaz, che è stata respinta. Tuttavia, il club tedesco è determinato a rilanciare, con l’intenzione di superare i 50 milioni di euro per assicurarsi il giocatore.

Le stesse fonti rivelano che Díaz ha mostrato predisposizione a unirsi al Bayern, ma il suo sogno rimane quello di trasferirsi al Barcellona. Nonostante ciò, la situazione si evolve rapidamente, e il club bavarese sta preparando una nuova proposta per cercare di convincere il Liverpool a cederlo.