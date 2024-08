Luigi Strangis, il mistero delle canzoni scomparse: “Ragazzi fermatevi”

Lo scorso 14 agosto due singoli di Luigi Strangis sono scomparsi da Spotify. All Music Italia ha sollevato il caso ed ha parlato della sparizione di Adamo ed Eva (16 milioni di ascolti in un anno e mezzo) e Stupida libertà (10 milioni di ascolti in 9 mesi). I fan di Luigi Strangis si sono chiesti il motivo di questa decisione di Spotify e oggi c’ha pensato il vincitore di Amici a svelare il mistero.

Il cantante ha spiegato che alcuni fan si erano organizzati per far aumentare gli ascolti, creando playlist tarocche o ascoltando a ripetizione i pezzi e questo è stato visto da Spotify come una violazione delle linee guida. Quasi tutti hanno creduto alla versione del ragazzo, qualcuno però su Twitter ha sollevato dei dubbi. Va detto che in moltissimi fanbase vengono create playlist ad hoc per far aumentare gli stream.

“Volevo parlarvi di una cosa successa giorni fa e di cui molti di voi si sono accorti. Il 14 agosto sono state tolte due mie canzoni dal catalogo di Spotify. Tolte perché alcuni di voi riproducevano in modo troppo assiduo i brani in questione e Spotify legge questo fenomeno come qualcosa di non organico e come qualcosa che viola le linee guida degli ascolti di Spotify. Questa è una cosa che va avanti già da un po’ e che penalizza purtroppo il mio lavoro, perché non mi fa entrare nelle playlist editoriali, non mi fa apparire ‘ai fan piace anche’. E non vi nego che è uno dei motivi che mi ha portato a non pubblicare musica nell’ultimo periodo.

So che non c’è malizia dietro a tutto questo, so che è supporto e che mi volete bene. Però vi invito a interrompere qualsiasi attività di streaming che non sia ad uso personale. Ascoltate i pezzi quando vi va di farlo, quando avete piacere nell’ascoltare i brani, ma non create playlist con i brani in loop. Questo perché purtroppo penalizza il mio lavoro e so che non c’è cattiveria in voi. Grazie comunque, ma non lo fate più, vi mando un bel bacio”.