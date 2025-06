Luigi Sbarra: Nuovo Sottosegretario per il Sud di Meloni

Luigi Sbarra, ex segretario generale della Cisl, è stato nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per il Sud, a seguito del passaggio dell’ex ministro Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea. La proposta è stata presentata dalla premier Giorgia Meloni in Consiglio dei ministri e ora attende il via libera del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni ha sottolineato la volontà di rafforzare l’occupazione nel Mezzogiorno, evidenziando come quest’area abbia mostrato una crescita superiore alla media del paese.

Sbarra ha giurato al Quirinale il 12 giugno e ha dichiarato il suo impegno a colmare i divari storici nel Mezzogiorno, sfruttando le risorse del PNRR e gli Accordi di Coesione con le regioni meridionali. Nel 2024, ha lasciato la Cisl dopo aver raggiunto i limiti d’età per il ruolo, avendo guidato il sindacato dal 2021 e precedentemente dal 2018 come segretario generale aggiunto. Sotto la sua direzione, la Cisl ha mantenuto posizioni più concilianti verso l’attuale governo rispetto a Cgil e Uil, pur affrontando anche conflitti.

Nato nel 1960 a Pazzano (RC), Sbarra ha iniziato la sua carriera sindacale nella Fisba, diventandone segretario nel 1985. Ha ricoperto diversi incarichi, inclusi quelli di segretario generale della Cisl Locri e della Cisl Calabria, e ha partecipato attivamente nella segreteria confederale nazionale dal 2009, occupandosi di industrie e contrattazione.

