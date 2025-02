Luigi Sbarra: Motivazioni della sua uscita dalla Cisl e il ruolo di Daniela Fumarola come sostituta

Luigi Sbarra, dopo anni di leadership nella Cisl, lascia il sindacato raggiunto il limite di età di 65 anni, sottolineando l’importanza del rinnovamento generazionale. Originario della Locride, Sbarra ha avuto una carriera sindacale significativa, culminata nella sua nomina a segretario generale nel 2021. Durante il suo mandato, ha promosso importanti iniziative, tra cui la “legge Sbarra” per la partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese. Ha sostenuto l’idea di un sindacalismo riformista, mirando a migliorare salari e condizioni di lavoro attraverso il dialogo sociale. Sbarra ha evidenziato la necessità di rispettare le regole e ha espresso fiducia nella sua successore, Daniela Fumarola, quale guida del sindacato.

Daniela Fumarola, classe 1966 e con oltre 35 anni di esperienza sindacale, è la nuova segretaria della Cisl. Iniziando la sua carriera nella Federazione degli operai agricoli della Cisl, ha ricoperto ruoli importanti sia a livello regionale che nazionale, diventando segretario generale aggiunto nel 2023. Laureata in Scienze Sociologiche, Fumarola è nota per il suo impegno nelle politiche di parità di genere e nel coinvolgimento dei lavoratori. Sbarra ha descritto Fumarola come una persona determinata e preparata, pronta a fronteggiare le sfide future.

La Cisl, sotto la nuova direzione di Fumarola, si trova in buona salute, con 172.000 nuovi iscritti tra i lavoratori attivi negli ultimi quattro anni. Le priorità includeranno l’attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori, la riforma del sistema pensionistico e il dialogo con il governo per migliorare la qualità del lavoro e aumentare i salari. Sbarra continuerà a impegnarsi nel sociale, rimanendo un sindacalista al servizio dei più deboli.