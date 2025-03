Luigi Mangione: video privati per un uomo, le foto sono finite online

Importanti testate giornalistiche hanno riportato che Luigi Mangione avrebbe girato oltre 20 video privati con donne, descrivendo le riprese come professionali. Tuttavia, Kevin Blatt, noto nel settore dell’intrattenimento per adulti, ha messo in dubbio tali affermazioni, sostenendo che non esistono video professionali, ma solo alcune clip amatoriali inviate da Mangione a un ragazzo su Grindr. Questo individuo, in possesso delle clip, ha tentato di venderle per mezzo milione di dollari, ma ha avuto difficoltà a trovare acquirenti, poiché Mangione è un carcerato accusato di gravi reati e non una celebrità.

Secondo Kevin Blatt, le clip non sono di qualità alta e mostrano Mangione in situazioni compromettenti, in particolare in un bagno e in una camera da letto. Le video sono stati inviati a qualcuno che Mangione ha conosciuto su Grindr nel 2020, durante una frequente comunicazione tra i due. Blatt chiarisce che il materiale è composto da una sessione complessiva di un minuto e 20 secondi, con clip più brevi. Nonostante abbia verificato l’autenticità delle riprese, nessuno sembra voler acquistare i video, menzionando il timore di associarsi a una persona coinvolta in un omicidio.

Contestualmente, i sostenitori di Mangione hanno raccolto 700.000 dollari per la sua difesa legale, suggerendo che potrebbero avviare nuove campagne di raccolta fondi in futuro.