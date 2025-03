Luigi Mangione come Rocco Siffredi: circolano 20 video privati

Lo scorso dicembre, Luigi Mangione è stato arrestato per l’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di una grande compagnia assicurativa. Dopo l’arresto, Mangione ha acquisito una notorietà inaspettata, diventando un seme di discussione tra gli americani, con alcuni che lo considerano un ribelle contro un sistema ritenuto responsabile di molte morti ogni anno. A distanza di tre mesi, l’attenzione è tornata su di lui a causa della circolazione di oltre 20 video privati in cui si esibisce in atti sessuali.

I video, secondo quanto riportato, non sarebbero semplici riprese amatoriali, ma produzioni curate con illuminazione professionale. I commenti dei media sono prevalentemente negativi, ma sui social è scattata una vera e propria caccia ai filmati. Diverse fonti hanno raccontato che Mangione amava farsi riprendere, desiderando essere osservato, tanto da realizzare questi video come se fosse il protagonista di un suo impero pornografico personale.

Un testimone anonimo ha descritto uno dei video, affermando che non sembrava un errore occasionale, ma piuttosto un’attività compulsiva da parte di Mangione. Inoltre, vi è l’idea che questi video possano aver influito sulla sua capacità di avere relazioni autentiche. Mangione, laureato in una prestigiosa università, era già al centro dell’attenzione mediatica per il suo coinvolgimento nell’omicidio di Thompson, avvenuto a Manhattan. Adesso, con la diffusione di questi video, la sua figura continua a suscitare dibattiti e polemiche.