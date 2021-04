Luigi Mario Favoloso ha scatenato una polemica. In questi giorni, infatti, stanno rimbalzando parecchie notizie che riguardano la situazione di salute di Elenoire Ferruzzi, ricoverata in terapia intensiva a causa del CoronaVirus ormai da giorni.

Solo due giorni fa il suo amico Angelo Mazzone, che sui social aggiorna i fan della Ferruzzi sulle sue condizioni, ha scritto: “Elenoire non risponde alle cure, il primario dice di prepararsi al peggio”, mentre ieri è arrivata la prima buona notizia: “La situazione è sempre stabile ed è molto critica […] in compenso è migliorata l’ossigenazione e sembrerebbe un piccolo passettino in avanti“.

Il caso ha preso un’altra piega quando in serata Luigi Mario Favoloso, rispondendo ad alcuni fan su Instagram, ha confessato di esser sicuro di aver visto fuori casa “lì serena” Elenoire Ferruzzi.

“In questi giorni ho letto di una certa Elenoire Ferruzzi che stava male per il Covid e che stava morendo in rianimazione in terapia intensiva e poi oggi sono uscito di casa ed era lì serena”.

Poco dopo, sempre su Instagram, ha aggiunto:

“Non capisco perché debba essere insultato per sta storia della Ferruzzi, perdonatemi se ho distrutto la vostra storia (che a quanto pare avrebbe avuto un lieto fine) ho detto quello che ho visto, ovvero lei viva e vegeta. Se volete le soap, tipo quella del surgelato, mi dispiace aver spoilerato, ma nemmeno ero a conoscenza della mole di notizie che c’erano sull’argomento. Io avevo letto solo un paio di post su BiccyF”.

L’allusione ovviamente è in merito ad Ic*nize che mesi fa finse un’aggressione omofoba colpendosi la faccia con un surgelato per procurarsi un livido.

Luigi Mario Favoloso denunciato dall’avvocato di Elenoire Ferruzzi

La storia Instagram di Luigi Mario Favoloso è stata condivisa da un follower anche sulla bacheca di Angelo Mazzone, il migliore amico di Elenoire Ferruzzi, che ha così risposto:

“So già tutto, il suo avvocato Solange Marchignoli ha già tutto in mano e domani provvede alla querela”.

Ribadendo poco dopo: