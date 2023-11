Luigi Favoloso condannato, Selvaggia Lucarelli vince la causa contro di lui

Selvaggia Lucarelli ha vinto la causa contro Luigi Favoloso che è stato condannato dal Tribunale con l’accusa di aver indossato al Grande Fratello una maglietta sessista con una frase contro lei.

La maglietta con sopra scritto col rossetto “Selvaggia s**a” fu realizzata dallo stesso Luigi Favoloso durante una notte al Grande Fratello e nonostante quelle immagini non andarono mai in onda (la diretta, proprio come quest’anno, si staccava alle 2 del mattino), il concorrente per quell’azione fu squalificato. Era il 2018 e conduceva Barbara d’Urso.

“Aveva esibito una maglietta con una frase sessista rivolta a me nella casa del Grande Fratello” – ha scritto sui social Selvaggia Lucarelli – “Il processo è durato 5 anni ma alla fine oggi Luigi Favoloso è stato condannato in sede penale con risarcimento danni da quantificare in sede civile. Il gentiluomo aveva provato a sfangarsela affermando che quella “Selvaggia” non ero io, ma è stato smentito dai testimoni”.

La denuncia arrivò dopo una prima diffida per “atteggiamenti dal sapore minatorio e calunniosi”. Le autorità hanno riaperto il caso qualche anno dopo quando Luigi Favoloso, commentando quanto scritto da Selvaggia Lucarelli sul matrimonio Fedez – Chiara Ferragni: ha scritto “Poi uno scrive sulla magliette e sbaglia”. “Ottima integrazione per la polizia”, la reazione della giornalista. Un’integrazione che ha portato il giudice a stabilire la colpevolezza dell’ex di Nina Moric.

Luigi Favoloso, le parole contro Selvaggia Lucarelli anni prima del Grande Fratello