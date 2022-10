Luigi Favoloso coinvolto nel caso Mark Caltagirone: le sue parole

L’ingresso di Pamela Prati all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha acceso di nuovo i riflettori sul caso legato a Mark Caltagirone. Sono molti i programmi televisivi che stanno dando ampio spazio a questo argomento, così come molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Nel corso delle ultime ore, Luigi Favoloso ha confessato di essere coinvolto nel caso: ecco perché.

Il secondo tempo di ‘Pratiful’ è tornato ad occupare ampio spazio nei principali programmi Mediaset. Dal Grande Fratello Vip, passando poi per Verissimo, Mattino 5 e Pomeriggio 5, sono molti le trasmissioni che stanno dando ampio spazio a questo argomento. Nel corso delle ultime ore Luigi Favoloso ha fatto una confessione shock riguardo il caso.

L’ex fidanzato di Nina Moric ha confessato di essere coinvolti nella vicenda di Mark Caltagirone. Stando alle sue parole, pare infatti che Mark abbia depositato una denuncia contro Luigi Favoloso, ascoltato in seguito in veste di testimone.

A riguardo queste sono state le sue parole:

E’ strano, per me, rivedere in tv la vicenda Caltagirone; è strano perché è come se guardassi un film di cui conosco già il finale. Oltre all’idea che, come tutti voi, mi son fatto seguendo la vicenda da casa, sono stato più volte precettato dalle forze dell’ordine e sentito per diverse ragioni: la prima è che, per assurdo, attraverso il suo legale, Mark Caltagirone ha depositato una denuncia alla procura della Repubblica contro la mia persona solo per aver pubblicato, a mezzo televisivo, i messaggi Instagram che mi aveva inviato.