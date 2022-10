Luigi Favoloso coinvolto nel caso Caltagirone: “Denunciato da Mark, sono anche un testimone”

Con l’ingresso di Pamela Prati al GF Vip 7, Alfonso Signorini ha riaperto il caso di Mark Caltagirone. La seconda stagione di Pratiful è sbarcata anche a Mattino 5, a Verissimo e Pomeriggio 5 e ieri anche Luigi Favoloso ha fatto delle rivelazioni sulla vicenda. L’ex di Nina Moric ha dichiarato di essere stato coinvolto nel Caltagirone Gate. Pare infatti che Mark abbia depositato una denuncia contro Luigi Favoloso e che l’ex gieffino sia anche stato ascoltato come testimone.

“E’ strano, per me, rivedere in tv la vicenda Caltagirone; è strano perché è come se guardassi un film di cui conosco già il finale. Oltre all’idea che, come tutti voi, mi son fatto seguendo la vicenda da casa, sono stato più volte precettato dalle forze dell’ordine e sentito per diverse ragioni: la prima è che, per assurdo, attraverso il suo legale, Mark Caltagirone ha depositato una denuncia alla procura della Repubblica contro la mia persona solo per aver pubblicato, a mezzo televisivo, i messaggi Instagram che mi aveva inviato.

Poi, due volte sono stato ascoltato in qualità di testimone a conoscenza dei fatti sia nella denuncia perpetrata da Angelo Sanzio (meglio noto come il “Ken” Italiano) a Mark Caltagirone, sia nella vicenda del mio amico Cosimo Merolla il quale ha incontrato un individuo che si è spacciato proprio per Mark Caltagirone è che gli ha mostrato una sua foto insieme alla Prati, cercando addirittura di vendergli una villa a Genzano Romano.

Ebbene sì, mi fa strano vedere questa storia perché a me sembra evidente che sia una storia senza lieto fine, con tante vittime e un solo carnefice; Eliana Michelazzo e Pamela Prati raccontano entrambe la verità, come nella saga di Saw l’enigmista, le vittime aiutano sempre il carnefice, senza rendersene conto; le vittime che diventano carnefici, più o meno inconsapevolmente”.