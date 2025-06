Luigi De Siervo: Nuovo Vicepresidente della World Leagues Association

Luigi De Siervo sta facendo significativi progressi nel panorama calcistico internazionale. La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente la sua nomina a Vicepresidente della World Leagues Association attraverso un comunicato stampa sul suo sito.

La scelta di De Siervo è stata effettuata dal Board della World Leagues Association, che comprende dodici leghe di diverse nazioni, tra cui MLS, Saudi Pro League, Bundesliga, LaLiga, Premier League, Ligue 1, Liga Pro Ecuador, J League, Liga MX, Premier Soccer League e Swiss Football League.

Dopo la sua elezione, De Siervo ha espresso la sua soddisfazione e gratitudine verso i colleghi per la fiducia riposta in lui. Ha sottolineato l’importanza di una voce coesa e autorevole per le leghe, specialmente in un periodo in cui gli equilibri nel calcio globale stanno cambiando. Si è impegnato a sostenere il lavoro della World Leagues Association, mirando a difendere gli interessi delle leghe nazionali e dei loro club.

Nato a Firenze nel 1959, Luigi De Siervo ha un background professionale variegato. Inizialmente avvocato, ha successivamente ricoperto ruoli significativi nel settore della comunicazione, come responsabile di Rai Trade e direttore commerciale presso la Rai. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Rai Com, dimostrando la sua capacità di mediare tra diverse opinioni all’interno del mondo del calcio italiano.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.socialmediasoccer.com