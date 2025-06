Luigi De Siervo è il nuovo Vicepresidente del Board Calcistico

L’argomento riguarda le recenti elezioni del Board dell’Associazione delle Leghe mondiali di calcio. Oggi, a Londra, Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, è stato eletto all’unanimità come nuovo Vicepresidente del Board, succedendo a Enrique Bonilla della Liga MX.

Nel Board sono presenti rappresentanti di 12 leghe di vari paesi, tra cui la Premier League, la Bundesliga, e la Ligue de Football, e ora De Siervo entra nel Management Board dell’Associazione. Il presidente è Richard Masters, mentre il vicepresidente è Don Garber, entrambi a capo di organizzazioni importanti nel panorama calcistico internazionale.

De Siervo ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha sottolineato l’importanza di una voce unita e forte per le leghe nel contesto del calcio globale, che sta cambiando rapidamente. Ha anche evidenziato il ruolo cruciale delle leghe nell’innovazione e nella valorizzazione del calcio, sia come prodotto che per il suo impatto sociale ed economico.

Durante la riunione, il Board ha affrontato le principali sfide del calcio professionistico e ha discusso della necessità di una cooperazione più stretta tra gli organi di governo del calcio. È stata anche presentata una denuncia alle autorità europee riguardante le decisioni unilaterali della FIFA sul calendario delle partite e sul Mondiale per Club. Inoltre, si è parlato delle recenti sentenze e delle proposte di modifica delle regole di gioco, con richieste di migliori protocolli per la sicurezza dei calciatori.

La prossima riunione del Board è programmata per il 13 e 14 novembre 2025 ad Atene, in occasione dell’Assemblea annuale della World Leagues Association.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.fcinter1908.it