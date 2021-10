Era grande come un armadio a tre ante ed è considerato il primo calcolatore elettronico installato nell’Europa continentale. Stava al Politecnico di Milano e venne inaugurato il 31 ottobre 1954.

La storia del Crc 102A è la storia degli albori dell’informatica italiana. Era un calcolatore a valvole, prodotto dalla Computer Research Corporation. Venne realizzato ad Hawthorne, in California, con la collaborazione di un professore del Politecnico che fu il vero artefice dell’operazione: Luigi Dadda. Allora aveva 31 anni: l’anno precedente aveva ottenuto una borsa di studio della National Science Foundation che gli aveva consentito di svolgere un periodo da ricercatore per il CalTech di Los Angeles. Qui aveva visto le opportunità delle nuove tecnologie dei calcolatori e aveva convinto il rettore del Politecnico, Gino Cassinis, a ordinare (utilizzando dei fondi del Piano Marshall) una macchina che lo stesso Dadda contribuì a realizzare.

Qui la vicenda si fa leggendaria: quando la macchina fu pronta a partire, venne caricata una vecchia nave, con le balle di cotone usate per proteggere le delicate valvole termoioniche durante la navigazione. Quando la nave arrivò nel porto di Genova ci fu il problema dello sdoganamento e di pagare la Tassa Radio su ciascuna della valvole: ci vollero tutta la tenacia e l’abilità del professor Dadda per superare la dogana senza smontare la macchina, che arrivò a Milano nel settembre 1954, ospitata in un sottoscala dell’aula 2 Sud. L’inaugurazione avvenne il 31 ottobre e da allora la Crc 102A è stata utilizzata “per risolvere equazioni algebriche lineari facilitando i calcoli necessari per la costruzione di grandi opere soprattutto nel campo edile e delle costruzioni in genere”.

Per il professor Dadda quel traguardo fu soltanto un trampolino per continuare gli studi, che lo portarono a diventare rettore del Politecnico per un periodo lunghissimo, tra il 1972 e il 1984. Ma i suoi grandi meriti di scienziato sono stati davvero riconosciuti soltanto 4 anni dopo la morte, quando la Ieef gli assegnò, postumo, il premio “Milestone” per l’invenzione del moltiplicatore veloce (riconoscimento che prima di lui avevano avuto solo tre italiani, cioè Alessandro Volta, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi).

Il giorno della sua morte, il 26 ottobre 2012, il professor Alfonso Fuggetta sul suo blog ha scritto che “questa mattina è scomparso il nostro papà, il papà degli informatici e dell’Ict del Politecnico di Milano”. Dal 2019 il suo nome è stato aggiunto al famedio del cimitero monumentale di Milano.